Macaristan Dışişleri Bakanı: İran-Macaristan ticari ilişkileri gelişiyor

Perşembe günü İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Siarto, Tahran'a davetinden dolayı minnettar olduğunu söyleyerek, 'Sayın Emir Abdullahiyan ile New York'ta güzel bir görüşme geçirdik ve bunun sonucu bugün İran'da olmamdır' dedi.

Afgan halkının yeni göç dalgasına atıfta bulunan Siarto, 'Maalesef gelen haberler Afganistan'dan İran'a yeni bir göç dalgasına işaret ediyor ve bu durumda Avrupa'nın çıkarı daha fazla göçün önüne geçmek. Bu eylemi engelleyemiyorsak, bu dalganın Avrupa'ya girmesini engellemeliyiz ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda etkin bir rolü var' diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin 2021 yılına kadar yaklaşık 3 buçuk milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığına değinen Siarto, 'BM istatistiklerine göre bu sayıya 300 bin kişi daha eklendi ve eğer bu dalga Avrupa yakasına geçmeye çalışırsa, büyük bir güvenlik ve epidemiyolojik risk oluşturacaktır. Afgan göçmenlere 100 bin doz Sinofarm aşısı getirdim' diye açıkladı.

Viyana görüşmelerine atıfta bulunan Macar yetkili, 'Macaristan da nükleer anlaşmayı canlandırmak için mümkün olan her şeyi yapıyor ve biz kesin bir anlaşmaya varabilirsek dünya güvenli bir yer olacak. Ama Macaristan nükleer Anlaşma yeniden canlanmazsa bile yaptırım uygulanmayan ülkelerden İran ile maksimum işbirliği yapmalarını istiyor' diye belirtti.

Siarto, iki ülkenin aşı tedarik ve üretiminde iş birliğine de değinerek, 'İki ülkenin dönüşümlü olarak birbirlerinin aşı sertifikalarını kabul etmesi gerekiyordu ve bu anlaşma yarından itibaren geçerli olacak. Bu da her iki ülkeden insanların seyahat etmesini mümkün kılacaktır' diye ekledi.

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