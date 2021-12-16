İran ile Macaristan arasında 3 mutabakat zaptı imzalandı

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto arasındaki görüşme sırasında üç mutabakat zaptı imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi ile Macaristan Diplomatik Akademisi arasında eğitim işbirliği, İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Teknoloji ve Araştırma Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı arasında öğrencilere burs verilmesi için Macar Burs Programı kapsamında Mutabakat Zaptı ve İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı ile Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Mutabakat Zaptı, İran ve Macaristan Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan 3 anlaşmaydı.

İran İslam Cumhuriyeti ve Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı bu öğleden sonra İran Yatırım Örgütü'nde yapılacak. Komisyona İran Ekonomi ve Maliye Bakanı ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı başkanlık edecek. Bu görüşmede Ekonomi Bakanı Handuzi ve Peter Siato arasında İran ve Macaristan arasında iki işbirliği mutabakatı imzalanacak.

Dün gece bir ekonomik heyetin başında Tahran'a gelen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto, bu sabah İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Macaristan Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de dahil olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilisiyle bir araya gelecek.

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