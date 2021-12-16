İran ve Macaristan dışişleri bakanları bir araya geldi

İranlı mevkidaşı Emir Abdullahiyan'ın davetlisi olarak dün gece Tahran'a gelen Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siarto, Dışişleri Bakanlığı'nda Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı.

Ülkemizin Dışişleri Bakanı ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı daha sonra iki ülke arasındaki konuları ve ticari ilişkiler de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldı.

Peter Siarto, Dışişleri Bakanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşecek.

Bu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı'nın Reisi Hükümeti'nin göreve gelmesinen beri Tahran'a ilk ziyareti. Daha önce, Dışişleri Bakanımız ve Peter Siarto Ekim ayında New York'taki BM Genel Kurulu sırasında bir araya gelmişti.

Görüşmede Emir Abdullahiyan ve Peter Siarto, başta ekonomik ilişkiler ve eğitim işbirliği olmak üzere ikili ilişkileri ve Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Emir Abdullahiyan, Tahran-Budapeşte ilişkilerinin temel önceliklerinden biri olan ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çabalarına değinerek, bu kapsamda ilk fırsatta ortak bir komisyon kurulmasını ve ilişkiler için bir yol haritasının hazırlanmasını önerdi.

Sorunları çözmek için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, önceki bazı anlaşmaların beklendiği kadar hızlı ilerlemediğine dikkat çekti.

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