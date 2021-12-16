Emir Abdullahiyan: Nükleer Anlaşma ötesi hiçbir yükümlülük kabul etmeyiz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Viyana'daki nükleer müzakereler ve bazı ortak meseleler hakkında telefon görüşmesi yapan Emir Abdullahiyan, Batı'nın inisiyatif eksikliğini müzakerelerdeki yavaş ilerlemenin nedenlerinden biri olarak değerlendirerek, 'Yaptırımların kaldırılması ve nükleer mesele konusunda iki metin sunduk. Bu metinler Nükleer Anlaşma'ya uygundur ve bu anlaşmanın ötesinde herhangi bir talepte bulunmadık ve aynı zamanda Nükleer Anlaşma ötesinde de herhangi bir yükümlülük kabul etmeyiz' ifadesini kullandı.

İran tarafının müzakerelerde kalıcı bir anlaşmanın temeli olabilecek iyi teklifler sunduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, 'Defalarca vurguladığımız gibi, Batılı tarafların iddia edilen endişelerinin tamamen ortadan kalkması, yaptırımların tamamen kaldırılmasını gerektiriyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Sekreteri tarafından Kerec sahasındaki sabotajın kınanmasının ardından, Kerec'teki Tesa kompleksine kamera kurulmasına izin vereceğimizi iyi niyetle duyurduk. İyi niyetle ve aktif inisiyatifle iyi bir anlaşma arıyoruz, ancak tehdit edici dili hiçbir şekilde tolere etmeyeceğiz' diye konuştu.

Emir Abdullahiyan, 'Batılı taraflar bilmelidir ki İran'a yönelik tehdit dili, tam tersi etki yaratmaktadır' diye ekledi.

BM Genel Sekreteri Guterres de Viyana görüşmelerinin önemine değinerek, 'Nükleer Anlaşma'nın önemli bir belge olduğuna ve yapısının uluslararası barış ve istikrar için çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Milletler'in Nükleer Anlaşma konusundaki tutumu her zaman açık ve net olmuştur ve biz de onu destekledik' dedi.

BM Genel Sekreteri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği halindeki eylemini övererek Kerec sahasına kamera yerleştirmeyi kabul etmesini memnuniyet karşıladıklarını ve bu eylemin Tahran'ın UAEK ile iyi bir işbirliğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

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