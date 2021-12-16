İran bu yıl 50 milyon dolardan fazla çanta ve ayakkabı ihraç etti

Meşhed'de düzenlenen 12. Çanta, Ayakkabı, Makine, Hammadde ve Deri Ürünleri Fuarı'nın açılışı sırasında gazetecilere konuşan Resuliyan, 'Ayakkabı ve deri endüstrisi çok yüksek istihdam yaratıyor ve yapılan çalışmalara göre 71 meslek arasında çanta ve ayakkabı dördüncü sırada yer alıyor. Çanta ve ayakkabı ithalatı son yıllarda keskin bir şekilde azaldı ve sıfıra yaklaştı, bu da iyi bir mesele' diye konuştu.

Ülkede ayakkabı zincirinin sekiz aşamasında yetenekli üreticiler olduğunu ve müşterilerimizin isteklerine göre üretim yapabilmemiz için bu sektörün tüm bölümlerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Resuliyan, 'Küçük sanayi ve organize sanayi bölgelerinde de ayakkabı kümelerini destekliyoruz ve çanta ve ayakkabı için özel lonca ve üretim kasabaları oluşturuyoruz. Bu konuda herhangi bir kısıtlamamız yok ve bu alanda daha iyi bir durum görmeyi umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Çanta ve ayakkabı ihracatında özel sektörün harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Resuliyan, 'Çünkü bu sektör hem yetenekli insanlara hem de teknik olarak yüksek potansiyele sahip, hammadde tedariğinde bir engel varsa bu engellerin kaldırılması gerekiyor' diye ekledi.

12. Çanta, Ayakkabı, Makine, Hammadde ve Deri Ürünleri Fuarı, Meşhed Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

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