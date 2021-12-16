Hollanda'daki Rotterdam Film Festivali'nde iki İran filmi seyirci ile buluşacal

51. Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nin devam eden korona salgınına rağmen Hollanda hükümetinin izniyle fiziksel olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Bu sinema etkinliği 26 Ocak 2021 tarihinde iki Afgan ikiz kız kardeş Nahid ve Melihe'yı konu alan Yol Boyunca adlı filmiyle açılacak ve 6 Şubat'a kadar devam edecek.

Bugünlerde prestijli dünya film festivallerinde olduğu gibi İran sinemasının da temsilcileri bu festivalde yer alacak. Yönetmenliğini Penah Penahi'nin yaptığı Şose Yol ve Arslan Emiri'nin yönettiği Zalava filmi bu festivalde İran adına gösterilecektir.

Cannes Film Festivali'nin iki haftalık yönetmenlik bölümünde İran sinemasını temsil eden Mestanea Mühacir'in yapımcılığını üstlendiği 93 dakikalık Şose Yol filmi, İran'ın batı sınırlarına seyahat eden dört kişilik bir ailenin hikayesini anlatıyor ve bir aile tablosu sunuyor.

Öte yandan Arslan Emiri'nin ilk yönetmenlik deneyimi olan Zalava'nın hikayesi 1970'lerin sonlarında geçiyor ve insanları korkutan bir olayın hikayesini anlatıyor.

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