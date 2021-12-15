Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden üç Avrupa ülkesinin Viyana görüşmeleri ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki

Twitter hesabından açıklama yapan Hatipzade, 'Nükleer Anlaşma hakkında ABD'nin hatasından bahsetmeyen herhangi bir açıklama, yalnızca açıklamayı yapanların gerçeklik konusundaki cehaletinin büyüklüğünü gösterir.

Avrupa troykası adil bir ortak olarak ciddiye alınmak istiyorsa, adil bir ortak gibi hareket etmelidir.

İran için Nükleer Anlaşma vaat edilen faydaları gerçekleşmeyince “içeriden boşaltıldı”. Bu faydalar nihayet gerçekleştirilmelidir' diye yazdı.

Üst düzey İngiliz, Fransız ve Alman diplomatlar Pazartesi akşamı yeni bir müzakere turunun başlamasının ardından yaptıkları açıklamada, 'Saatlerdir etkileşim halindeyiz ve tüm delegasyonlar İran'a mantıklı olması için baskı yapıyor. Ancak şu ana kadar anlaşamadık.

İran'ın Nükleer Anlaşma'yı aşan yeni pozisyonlarıyla uğraşarak değerli zamanımızı boşa harcıyoruz' iddiasında bulunmuştu.

Bu iddialar, Batılı taraflar İran'ın taleplerinin hangi kısmının nükleer anlaşmanın ötesinde ve aykırı olduğunu açıkça söylemezken ortaya atılıyor.

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