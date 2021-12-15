Bakıri Keni: Herkesin ciddi etkileşimi ile müzakereleri ilerletmek mümkün

Keni'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

'Hem uzman düzeyinde hem de üst düzey müzakereciler ile yoğun görüşmeler devam ediyor.

Bugün İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği delegasyon başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundum. Uzmanlar metinler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Son birkaç gün, herkes ciddi bir şekilde etkileşime girerse ilerleme olasılığının olduğunu gösterdi'.

Viyana görüşmelerinin 7. günü, baskıcı ABD yaptırımlarının kaldırılmasına odaklanan çeşitli düzeylerde ve formatlarda toplantılar gerçekleşti.

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