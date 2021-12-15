15 Ara 2021 22:51
Journalist ID: 2391
News Code: 84578708
0 Persons

Bakıri Keni: Herkesin ciddi etkileşimi ile müzakereleri ilerletmek mümkün

Bakıri Keni: Herkesin ciddi etkileşimi ile müzakereleri ilerletmek mümkün

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Herkesin ciddi etkileşimi ile müzakerelerde ilerleme mümkün' dedi.

Keni'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

'Hem uzman düzeyinde hem de üst düzey müzakereciler ile yoğun görüşmeler devam ediyor.

Bugün İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği delegasyon başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundum. Uzmanlar metinler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Son birkaç gün, herkes ciddi bir şekilde etkileşime girerse ilerleme olasılığının olduğunu gösterdi'.

Viyana görüşmelerinin 7. günü, baskıcı ABD yaptırımlarının kaldırılmasına odaklanan çeşitli düzeylerde ve formatlarda toplantılar gerçekleşti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

yorumunuz

You are replying to: .
captcha