UAEK: İran ile anlaşma önemli bir gelişmedir

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Çarşamba akşamı yaptığı resmi açıklamada, Kerec'teki Tesa kompleksine yeni kameraların kurulumunun, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi arasında varılan anlaşmanın ardından yapılacağını diye belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Önümüzdeki günlerde kurulacak kameralar, daha önce bu merkezden kaldırılan kameraların yerini alacak. Ayrıca UAEK ve İran, bu sorunları çözmek için kalan güvenlik önlemleriyle çalışmaya devam edecek.

İran ile Kerec'teki Tesa Kompleksi'ndeki güvenlik kameralarının değiştirilmesine ilişkin anlaşma, İran'ın faaliyetlerini doğrulamak için UAEK izleme alanında önemli bir gelişmedir. İran ile kalan tüm güvenlik önlemleri sorunlarını çözmek için yapıcı görüşmelerin devam etmesini umuyoruz'.

İran İslam Cumhuriyeti bugün gönüllü bir eylemle UAEK'nin hasarlı kameraları yenileriyle değiştirmesine izin verdiğini duyurdu.

Saatler önce İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 'Dün gece UAEK ile İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili iddia edilen endişelerin bir kısmını çözebilecek ve daha fazla karşılıklı anlaşmaya yol açabilecek iyi bir anlaşmaya vardık' demişti.

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