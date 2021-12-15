Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: KİK'in iddiaları asılsız

KİK Zirvesi'nin nihai açıklamasında tekrarlanan asılsız suçlamaları reddeden Hatipzade, bu tür bildirgelerin açıklanmasının bu konsey üyesi bazı ülkelerin İran'a ilişkin yapıcı olmayan ve yanlış tutumlarının devam ettiğini gözler önüne serdiğini belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti ile İşbirliği KİK arasındaki son bir dizi diplomatik eylem ve hareketle konseyden bölgesel işbirliğine yönelik yeni bir tutum göreceklerini düşündüklerini kaydeden Hatipzade, halen konseyin arkasına saklanan ve bu isim altında yapıcı olmayan tutumlarını ifade eden birkaç Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) ülkesine, bölgesel meselelere ilişkin görüş ve yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeleri ve tekrarlanan suçlamalarl yerine iişbirliği yolunu seçmeleri çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Maalesef Yemen'de savaşın devam etmesi, yabancı militarizmin artması ve Siyonist rejimin yıkıcı unsurunun bölgeye gelmesi, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit etmekte ve İran İslam Cumhuriyeti bunlardan endişe duyduğunu ifade etmiştir' diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programına, füze savunma programına ve askeri politikaları ile caydırıcı savunmasına ilişkin konulara herhangi bir müdahaleye tahammül edemeyeceğinin altını çizen Hatipzade, 'Ebu Musa, Büyük Tünb ve Küçük Tünb, İran İslam Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve bu adalara herhangi bir iddia, iç işlerimize karışma anlamına geldiği için şiddetle bunu kınıyoruz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish