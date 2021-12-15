İran'ın UAEK ile ilişkilerdeki yanlış anlamaları çözmek için gönüllü eylemi

UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Eylül ve Kasım aylarında Tahran'a yaptığı ziyaretler sırasında gündeme gelen İran ile UAEK arasındaki sorunlardan biri, İran'ın girişimiyle İran ile UAEK arasında bir yanlış anlaşılmayı önledi.

UAEK'nin Kerec'teki TESA kompleksine yönelik sabotajda hasar gören kameraların değiştirilmesi talebine cevaben İran, başından itibaren, sorumlu kurumların teknik ve güvenlik incelemelerini yapana kadar kameraların servise alınmasına veya değiştirilmesine izin vermeyeceğini açıkça belirtmişti.

Diğer taraftan UAEK'nin üyelerine karşı koruma görevini hatırlatan İran, UAEK Genel Müdürünün ülkemizin nükleer programına yönelik terör ve sabotaj eylemlerine tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Noor News'e göre, hasarlı kameralarla ilgili adli ve güvenlik soruşturmasının ana bölümünün tamamlanması ve ayrıca UAEK'nin Tesa kompleksindeki sabotajı kınama ve kameraların daha önce İranlı uzmanlar tarafından teknik incelemesini kabul etme eylemi nedeniyle İran, gönüllü eylemle UAEK'ye hasarlı kameraları yenileriyle değiştirmesine izin verdi.

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