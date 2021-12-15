Emir Abdullahiyan: UAEK ile iyi bir anlaşmaya vardık

Viyana'da İran İslam Cumhuriyeti ile P4+1 temsilcileri arasında yapılan görüşmelere değinen Emir Abdullahiyan, 'Yeni hükümetin kurulduğu günden bu yana onurlu görüşmeler gündemde olup, müzakere heyeti tarafından da aynı yaklaşım ciddiyetle ve çalışkanlıkla sürdürülmektedir. Dün gece UAEK ile, İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili iddia edilen bazı endişeleri giderebileceği ve UAEK ile karşılıklı işbirliğini daha da geliştirebileceği konusunda iyi bir anlaşmaya vardık' diye belirtti.

Ülkemiz müzakere heyetinin önerdiği metinlerde Nükleer Anlaşma dışı taleplerin bulunduğuna ilişkin iddiaların bir kısmının yalan olduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, 'Bu metinler tamamen Nükleer Anlaşma'ya dayanmaktadır ve mantık dışı hiçbir şey yoktur. Bu metinler Tahran'da yapılan onlarca saat süren tartışmaların sonucudur ve bizim yaklaşımımız, karşıt tarafların İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili endişelerine yanıt olarak Nükleer Anlaşma'ya ilişkin yaptırımların tamamen kaldırılmasıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda Viyana'da iki dizi mettin tartışıldığını kaydeden Emir Abdullahiyan, 'İlk metin ilk 6 tur görüşmenin sonucudur. Tüm bunların tartışılması ve birleştirilmesinden tek bir özlü metin elde etmek için de masada olmak istiyoruz. Sonuçta bu süreç diğer tarafların yükümlülüklerine geri dönmesine yol açmalıdır' diye konuştu.

Diğer tarafların iyi niyetle ve sorunu çözmek için çabalarını sürdüreceklerini umduğunu açıklayan Emir Abdullahiyan, 'Karşı taraf gerçekçi davranırsa bu turda ilerleme kaydedebileceğimiz konusunda iyimseriz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish