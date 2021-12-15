Tahtı Revançı: Viyana görüşmeleri gerçek siyasi irade ile başarılı olabilir

Gazetecilere konuşan Tahtı Revançı, 'Viyana görüşmelerindeki ekibimiz ciddi ve diğer taraflarla anlamlı ve yapıcı bir şekilde etkileşime geçmeye hazırdır ve karşı tarafın da aynı yaklaşımı benimseyeceklerini umuyor' dedi.

Viyana görüşmelerinin ancak gerçek siyasi irade ve iyi niyetli müzakerelerle başarılı olabileceğini kaydeden Tahtı Revançı, 'Başkalarını suçlamak veya sabırsızmış gibi davranmak yapıcı değildir. Viyana görüşmeleri devam ederken, mümkün olan en kısa sürede Viyana'da kabul edilebilir ve iyi bir anlaşmaya varmak için hep birlikte çalışmalıyız' ifadesini kullandı.

Tahtı Revançı, Nükleer Anlaşma ve 2231 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin olarak Salı akşamı yerel saatle yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında da 'İyi bir anlaşmaya mümkün olan en kısa sürede varmak için gerçek siyasi irademizi, gerekli ciddiyeti ve diğer taraflarla yapıcı etkileşimimizi kanıtladık. Diğer taraflar şimdi Nükleer Anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerinin etkin ve vicdani bir şekilde kabul edilmesini ve uygulanmasını gerçekten istediklerini kanıtlamalıdır' demişti.

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