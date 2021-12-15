15 Ara 2021 13:17
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News Code: 84577988
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Tahtı Revançı: Viyana görüşmeleri gerçek siyasi irade ile başarılı olabilir

Tahtı Revançı: Viyana görüşmeleri gerçek siyasi irade ile başarılı olabilir

New York, İRNA- İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Mecid Tahtı Revançı, Viyana görüşmelerinin ancak gerçek siyasi irade ve iyi niyete dayalı müzakerelerle başarıya ulaşabileceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Tahtı Revançı, 'Viyana görüşmelerindeki ekibimiz ciddi ve diğer taraflarla anlamlı ve yapıcı bir şekilde etkileşime geçmeye hazırdır ve karşı tarafın da aynı yaklaşımı benimseyeceklerini umuyor' dedi.

Viyana görüşmelerinin ancak gerçek siyasi irade ve iyi niyetli müzakerelerle başarılı olabileceğini kaydeden Tahtı Revançı, 'Başkalarını suçlamak veya sabırsızmış gibi davranmak yapıcı değildir. Viyana görüşmeleri devam ederken, mümkün olan en kısa sürede Viyana'da kabul edilebilir ve iyi bir anlaşmaya varmak için hep birlikte çalışmalıyız' ifadesini kullandı.

Tahtı Revançı, Nükleer Anlaşma ve 2231 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin olarak Salı akşamı yerel saatle yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında  da 'İyi bir anlaşmaya mümkün olan en kısa sürede varmak için gerçek siyasi irademizi, gerekli ciddiyeti ve diğer taraflarla yapıcı etkileşimimizi kanıtladık. Diğer taraflar şimdi Nükleer Anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerinin etkin ve vicdani bir şekilde kabul edilmesini ve uygulanmasını gerçekten istediklerini kanıtlamalıdır' demişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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