İran ile UAEK görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

Ayrıntılara girmek istemediğini kaydeden Hatipzade, 'Ancak iki tarafın yakında bir anlaşmaya varacağını tahmin edebilirim' ifadesini kullandı.

Dün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, Associated Press'e verdiği demeçte İran'da müfettişlerinin karşılaştığı kısıtlamaların Tahran'ın gündeminin yalnızca çok belirsiz bir resmini sunduğunu iddia etmişti.

Grossi, 'Gerçek şu ki, çok farklı bir İran ile karşı karşıyayız, 2022 yılı 2015'ten o kadar farklı ki, müfettişlerimizin ülkelerin siyasi masalara anlaşmalarını denetlemeye koyabilmeleri için bu yeni gerçekleri hesaba katacak reformlar yapılması gerekiyor' diye belirtti.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki anlaşmazlıklar biri, İran'ın nükleer tesislerine yönelik terörist sabotaj operasyonları sonrasında hasar gören Kerec'daki Tesa kompleksinde UAEK'nin güvenlik kameralarının değiştirilmesi. İki taraf, 12 Eylül'de kamera servisi ve "belirtilen ekipman" hafıza kartlarının değiştirilmesi konusunda ortak bir bildiri yayınlamak konusunda anlaştı.

Ancak UAEK anlaşmanın ötesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı çıktığı güvenlik kameralarının yeniden kurulması çağrısında bulundu ve 26 Eylül'de bir raporda İran'ın UAEK uzmanlarından bu tür bir izni iptal ettiğini iddia etti.

İran'ın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki eski büyükelçisi Kazım Garibapadi o dönem yaptığı açıklamada, 'Kerec'deki Tesa kompleksine yönelik güvenlik ve adli soruşturmalar devam ettiğinden, bu kompleksin izleme ekipmanı teknik serviste olmayacak. Bu nedenle ortak açıklamada "belirtilen ekipman" terimi kullanıldı' demişti.

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