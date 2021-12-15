Ülkedeki tarım makinelerinin yüzde 95'i yerli üretim

Kazvin özel tarım fuarının açılış töreninde gazetecilere konuşan Abbasi, 'Ülkede teknoloji, zeka ve tarımsal mekanizasyon alanında iyi bir eğilim görüyoruz. Bu yıl 80 milyar Tümen'i Kazvin'in payı olmak üzere ülke illerine 4 bin milyar Tümen'den fazla tarımsal mekanizasyon tesisi sağladık' ifadesini kullandı.

Bu sektörün kredilerinin bu yıl geçen yıla göre 2.5 kat arttığını ve mekanize tesislerin %12 oranında ödemesinin yıl sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Abbasi, 'Bu yıl peşin olarak traktör satışı da gündemdeydi ve çiftçilere 20 binden fazla traktör temin edildi. Traktör fiyatlarındaki artış da yılsonuna kadar ortadan kalktı' diye belirtti.

Çiftçilerin ihtiyaç duyduğu yüksek tüketimli tarım makinelerinin büyük bir kısmının yurt içinde üretildiğini belirten Abbasi, 'ülkede birçok tarım makine ve teçhizatı üzerindeki tekelin kaldırıldığına tanık oluyoruz. Buü çiftçilere fayda sağlayan bir meseledir. Örneğin şu anda ülkedeki çiftçilere çoğu yerli üretim olan 12 firma tarafından 62 model tarım droneları sunuluyor' diye ekledi.

12. Kazvin Özel Tarım Fuarı, 16 Aralık'a kadar Kazvin Uluslararası Fuarlar Daimi Merkezi'ne kadar ziyaretçilerine kapısını açık tutacak.

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