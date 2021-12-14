Bakıri: Viyana anlaşması karşı tarafın ciddi iradesine bağlı

Bir röportajda açıklamalarda bulunan Bakıri, 'Bu görüşmelerde vurguladığımız ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve diğer üst düzey yetkililer tarafından zaten vurgulanan şey, Viyana müzakerelerinde bizim ana önceliğimiz olan İran halkına yıllardır uygulanan tüm yasa dışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılmasıdır. İran milletine uygulanan ve yeniden yürürlüğe konulan yaptırımlar, uluslararası hukuka, uluslararası düzenlemelere, uluslararası ilkelere ve ayrıca Nükleer Anlaşma adlı uluslararası anlaşmaya ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırıdır' ifadesini kullandı.

'Görüşümüze göre net olan, Nükleer Anlaşma'ya aykırı olan tüm yaptırımların Obama yönetimi sırasında veya Trump ya da Biden döneminde uygulanmış olsun, derhal kaldırılması gerektiğidir. Bu, Nükleer Anlaşma ile ilgili tüm yaptırımları içerir. Bunların da kaldırılması gerekiyoe. Buna göre, sözde maksimum baskı kampanyasınca uygulanan tüm yaptırımlar, Nükleer Anlaşma ile ilgili olduğu için kaldırılmalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti dışında diğer P4+1 ülkeleri ve hatta yeni ABD yönetiminin bile bu konuda hemfikir olduğunu ve önceki ABD yönetiminin Nükleer Anlaşma'dan yasa dışı bir şekilde geri çekildiğini kabul ettiğini dile getiren Bakıri, Biden hükümeti bu yanlışı tersine çevirmek istediğini ve 2015 anlaşmasına geri dönmek istediğini söyledi.

Joe Biden hükümetinin, Nükleer Anlaşma'ya dönme arzusunu belirtmesine rağmen görüşmeler sırasında yeni yaptırımlar getiren çelişkili davranışları ve tutumları hakkında Bakıri, 'Bunun ABD'nin çelişkili ve ikili bir davranışı olduğuna inanıyoruz. ABD hükümetinin bu davranışlarını açıklaması gerektiğine inanıyoruz. Yaptırımlar kaldırılması konusunda henüz ciddi bir müzakere süreci başlamadı' diye konuştu.

Batılıların ve Siyonist rejimin müttefiklerinin İran'ın nükleer programının doğası hakkındaki iddialarına ilişkin İran'ın Başmüzakerecisi, 'İran'ın bütün faaliyetleri NPT ve denetleme anlaşmaları çerçevesinde yapılmaktadır ve tüm faaliyetlerimiz Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nca denetlenmektedir. İran'ın gizli nükleer faaliyetleri yok. İran'ın şu anda yürütmekte olduğu nükleer eylemleri tam olarak Nükleer Anlaşma ile uyumludur, çünkü bu anlaşmanın 26. ve 36. paragrafları İran'a, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda faaliyetlerini tamamen veya kısmen askıya alma hakkı vermektedir' diye açıkladı.

Bakıri, Nükleer Anlaşma'nın herkes tarafından tam olarak uygulanmasının önündeki en büyük engel konusunda, 'Karşı tarafın ciddi iradeye sahip olması ve Nükleer Anlaşma gereği tüm taahhütlerini istisnasız olarak pratik şekilde yerine getirmeye başlaması durumunda kısa sürede her iki tarafın da vardığı bir anlaşmaya varabileceğimize gerçekten inanıyorum' diye ekledi.

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