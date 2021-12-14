Tahran ve Berlin ikili ilişkilerde verimli bir işbirliği sağlayabilir

Cumhurbaşkanı Reisi, Almanya Başbakanı Olaf Schultz'a gönderdiği mesajda, 'Sizi Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi olarak seçilmenizden dolayı içtenlikle tebrik ediyorum' dedi.

İran İslam Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki 150 yılı aşkın süredir devam eden ve geniş ve çeşitli kapasitelere dayanan tarihi ilişkilerin, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda da geliştirilmesi için değerli bir miras sağladığını ifade eden Reisi, 'İki ülkenin bu fırsatı değerlendirerek karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı bir ortamda ikili ilişkilerde değerli işbirlikleri oluşturabileceğine inanıyorum' diye belirtti.

Bugün dünyamızın uluslararası ve bölgesel düzeyde önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Reisi, 'Zorlukları başarıyla ele almak, ortak uluslararası sorumluluğu anlamayı ve dünya insanlarına barış, istikrar ve refah getirebilecek eylemlerde birlikte çalışmayı gerektirir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yöndeki etkileşimleri genişletmeye hazır olduğunu beyan ederim' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi mesajının sonunda, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin başta Almanya Federal Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle maksimum etkileşim yönündeki kararlılığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin sizin döneminiz boyunca eskisinden daha fazla genişlemesini temenni ediyorum' diye ekledi.

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