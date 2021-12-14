Dış politikada kültürel faaliyetlerin derinleştirilmesine özel bir ilgimiz var

Romanya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Lirla Carmen Greco ile bir araya gelen İsmaili, Romanya büyükelçisinin Tahran'daki varlığıyla iki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkilerin gelişmesini umduğunu dile getirdi.

İran'ın yeni hükümetinin ekonomik önceliklere dikkat etmenin yanı sıra kültür alanına da özel önem verdiğini kaydeden İsmaili, 'İran İslam Cumhuriyeti, ekonomik, siyasi ve güvenlik bileşenlerine ek olarak, birkaç bin yıllık kültür ve medeniyet tarihine sahip eski bir ülkedir ve büyük kültürel potansiyeli nedeniyle dış politikasında kültürel ilişkileri ve faaliyetleri derinleştirmek için özel bir bakış açısına sahiptir' diye konuştu.

İran-Romanya ilişkilerinin tarihine değinen Kültür Bakanı, 'İki ülke ortak ilişkilerin başlamasının 120. yıldönümünün arifesinde ilişkilerin her alanda genişlemesi önemlidir' ifadesini kullandı.

Romanya devleti ile ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel ilişkilere sahip olabileceklerini umduklarını kaydeden İsmaili, iki ülkenin 2014'te imzaladığı bir kültürel mutabakat zaptının iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri genişletmek için başka bir platform olacak şekilde genişletilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İran-Romanya ilişkilerinin 120. yıldönümü

Görüşmede, Romanya'nın Tahran Büyükelçisi Lirela Carmen Greco da Tahran'daki varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmenin İran ve Romanya arasındaki kültürel ilişkilerin genişlemesinin önünü açmasını umduğunu belirtti.

İran-Romanya ilişkilerinin 120. yıldönümüne atıfta bulunan Büyükelçi, 'Bu, iki ülke arasındaki ilişkileri kültür ve sanat sektörleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda genişletmek için büyük bir fırsat' diye ekledi.

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