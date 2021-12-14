Komşu ülkelerle ilişkileri genişletmek, kültürel konularda önceliğimizdir

Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı, Spor Bakanı ve İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçi ve başkonsoloslarının katıldığı Kamu, Kültür ve Spor Diplomasisi adlı toplantıda konuşan İmnipur, Kültür ve İslami İletişim Kurumu'nun 60 ülkede 80'den fazla kültürel temsilciliğine sahip olduğunu hatırlatarak, 'Kurumumuz kültürel faaliyetleri yurt dışında entegre etmek ve İran-İslam kültür ve medeniyetinin net bir resmini dünyaya sunabilme amacıyla kuruldu' diye belirtti.

Şu anda 9 komşu ülkede 17 kültür temsilciliğinin bulunduğuna dikkati çeken İmanipur, 'Bu ülkelerle çok iyi ve yakın ilişkiler kurabilmiş olsak da mevcut yeterli olumlu görmüyoruz' diye konuştu.

İran ve komşu ülkeler arasında ortak kültür komitelerinin kurulması

İran ve komşu ülkeler arasında bağımsız veya siyasi ve ekonomik komisyonlar şeklinde ortak komiteler kurulup harekete geçilmesi, İran'ın sınır şehirleri ile komşu şehirler arasında kardeş şehirlerin geliştirilmesi, İran ve komşu ülkeler arasında kültürel pazarların ve yaratıcı endüstrilerin konsorsiyumlarının kurulması gibi eylemlerin İran ile komşu ülkeler arasındaki kültürel etkinliklerin artmasına yol açabileceğini ifade eden İmanipur, 'İran ve komşu ülkeler arasındaki ticari, mesleki, kültürel, sanatsal ve edebi dernekleri harekete geçirmek, ECO, ISISCO, UNESCO, Şanghay gibi bölgesel organizasyon ve kurumların kapasitesini en iyi şekilde kullanmak, komşularla yeni çok taraflı kapasiteler yaratmak, komşu ülkelerle akademik ve eğitim ilişkilerini genişletmek, İran ve komşu ülkeler arasında kültürel ve elit diyaloğu genişletmek, Kurumumuzun bu döneminin diğer önemli eylemleri olacaktır' diye ekledi.

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