Asger Ferhadi'nin Kahraman'ı Altın Küre Ödülü için yarışacak

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ferhadi'nin yönettiği Kahraman filmi Yabancı Dil kategorisinde En İyi Film Ödülü'ne aday gösterildi.

Kahraman, ödenmemiş bir borç nedeniyle parmaklıklar ardında kalan Rahim adlı bir adamın hikayesini anlatır.

Hapisten iki günlük bir tahliye sırasında, kahramanı alacaklıyı borcunu affetmeye ikna etmeye çalışır.

Karmaşık ve paradoksal olduğu kadar öğretici maceralar da içeren ilginç bir hikaye.

Bu filmde Emir Cedidi, Muhsin Tenabande, Feriştah Serd Orafaye ve Sarina Ferhadi gibi ünlü aktörler ve aktrisler rol alıyor.

Kahraman, "6 Nolu Bölme", "Arabamı Sür", "Tanrı'nın Eli" ve "Paralel Anneler" ile yarışmak zorundadır. Kazananlar 9 Ocak 2022'de açıklanacak.

Film, 74. Cannes Film Festivali'nde jüri Grand Prix'sini kazanarak ilk kez sahneye çıktı.