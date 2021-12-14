İslami: Psikolojik operasyonlar planlarımızı bozmaz

Gıda endüstrisinde radyasyon kullanımının geliştirme töreni sırasında İRNA muhabirine konuşan İslami, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki son işbirliği süreci hakkındaki sorusuna, 'İran-UAEK ilişkileri, bu kurumun ana sözleşmesi, denetleme ve NPT kuralları çerçevesinde olmalıdır. Bu yasalar çerçevesinde, UAEK ile ilişkilerimizi kuruyoruz ve bu yasal düzenlemeler doğrultusunda ilişkilerimiz devam ediyor. UAEK de İran'ın nükleer faaliyetlerini bu kural ve düzenlemelere uygun olarak izliyor' yanıtını verdi.

Medyada, haberlerde ve tartışmalarda yayınlananların psikolojik operasyonlar ve siyasi meselelerle ilgili olduğun dikkati çeken İslami, 'Önümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel ve teknolojik gelişimini hiçbir şekilde desteklemeyen bir akım var ve bu suçlamalar, casusluk ve psikolojik operasyonların yaratılmasıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin haksız bir amaç güttüğü ve silahların yayılmasının önlenmesi konusunda kararlı olmadığı algısını yaratmaya çalışıyorlar' diye konuştu.

Bu suçlamalarının hiçbirinin doğru olmadığını ve Siyonist rejimin kışkırttığı suçlamalardan ibaret olduğunu dile getiren İslami, 'Bu psikolojik harekata ve ayaklanmalara karışmayacağız, yolumuza devam edeceğiz ve ülkenin de bu aşamayı geçmesini umuyoruz' açıklamasında bulundu.

İran'ın Kerec konusunda UAEK ile nasıl işbirliği yaptığına ilişkin başka bir soruya cevaben İslami, 'Kerec sitesi meselesi ve Nükleer Anlaşma'daki diğer davalar denetleme meknizması kapsamında değildir. Nükleer Anlaşma bir antlaşma ise ve taahhütte bulunan ülkelerin bu konuda yükümlülükleri varsa, bu anlaşmadaki taahhütlerini ifa etmeli, zira İran yükümlülüklerini kabul etmiştir' diye açıkladı.

Güvenlik önlemleri ve NPT dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz

İslami, 'Taahhütlerini yerine getirmediklerinde, İran'a sert ve yasa dışı yaptırımlar uyguladıklarında ve bunları her gün genişlettiklerinde, bizi taahhütlerimize uymaya zorlamaları için hiçbir sebep yok. Tedbirler ve NPT çerçevesinde hareket ediyyoruz, bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmeyiz' diye ekledi.

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