İran'ın Londra Büyükelçisi: Batı, yaptırımları kaldırarak Viyana görüşmelerinde ciddiyetini göstermelidir

BBC'ye verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Baharvend, 'Viyana görüşmelerinde hazır olsaydım Batılı taraflara "Zaman konusunda endişeleniyorsanız yaptırımları kaldırmaya başlayın. En azından bize ciddi olduğunuzu gösterin, size güvenmiyoruz" derdim' diye belirtti.

Baharvend, ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya dönmeye ve yaptırımları kaldırmaya kararlı olması halinde İran'ın telafi edici önlemleri ve Nükleer Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azaltmak için atılan adımları tartışmaya istekli olacağını ifade etti.

Yaptırımları kaldırma amaçlı yeni Viyana müzakereleri turu, geçen Perşembe günü Ortak Komisyon toplantısıyla başladı. BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'nin görüşlerine tabi olan 3 Avrupa devleti, görüşmelerde İran'ı suçlayarak görüşmeleri Beyaz Saray politikaları lehine çevirmeye çalışıyor.

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan üst düzey diplomatlar, Viyana'da ABD'nin İran Özel Temsilcisi ile görüştükten saatler sonra ortak bir bildiri yayınlayarak, ABD'nin Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasındaki mevcut sorunlardaki yıkıcı rolünü görmezden gelerek İran'ın görüşmelerde ilerleme kaydedilmesini engellediğini iddia etti.

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