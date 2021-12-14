Tahtı Revançı: Siber ortamda herhangi bir zorbalığı reddediyoruz

Birleşmiş Milletler Singapur Daimi Temsilcisi başkanlığındaki İletişim Teknolojilerinin Güvenliği ve Uygulaması Açık Çalışma Grubu'nun ilk içerik toplantısına New York'taki BM Sekreterliği'nde üye ülke temsilcileri katıldı.

Paralel siber güvenlik süreçlerinin sona ermesini ve sınırlı bir ülke grubunun siber ortam üzerindeki egemenliğinin sona ermesini memnuniyetle karşılayan Büyükelçimiz ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcimiz Tahtı Revançı, Açık Çalışma Grubu'nu şeffaf ve kapsayıcı bir süreç olarak destekledi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD ve İsrail rejimi tarafından artan Stuxnet gibi siber saldırıların kurbanı olduğunu hatırlatan Tahtı Revançı, açık çalışma grubunu bu tür yasa dışı eylemleri araştırmak için uygun bir yer olarak nitelendirdi.

75. Genel Kurul'un 240 sayılı kararı uyarınca belirlenen ülkeler tarafından Açık Çalışma Grubu'na verilen misyona tam olarak uyulması gerektiğini vurgulayan Tahtı Revançı, İran'ın hükümet egemenliğine saygı da dahil olmak üzere siber güvenlik için yol gösterici ilkeleri arasında yer aldığını kaydetti.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, siber ortamda herhangi bir güç kullanımının reddedildiğini sözlerine ekledi.

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