14 Ara 2021 11:24
Journalist ID: 2391
News Code: 84576539
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Bazı aktörler gerçek diplomasi yerine suçlamada ısrar ediyor

Bazı aktörler gerçek diplomasi yerine suçlamada ısrar ediyor

Tahran, İRNA- İran'ın Viyana görüşmelerindeki başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni, bazı aktörlerin gerçek diplomasi yerine suçlama alışkanlıklarında ısrar ettiğini belirterek, 'Suçlunun hatasını tazmin etmeye yönelik bir iradenin olması durumunda iyi bir anlaşmanın yolu hızla açılır' dedi.

İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması görüşmeleri için Viyana'da bulunan Bakıri twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bazı aktörler gerçek diplomasi yerine suçluluk alışkanlıklarında ısrar ediyor. Önerilerimizi sunmakta hızlı davrandık ve farklılıkları azaltmak için yapıcı ve esnek bir şekilde çalıştık' diye belirtti.

Diplomasinin iki yönlü bir yol olduğuna dikkati çeken Bakıri, 'Suçlunun hatasını tazmin etmeye yönelik bir iradenin olması durumunda iyi bir anlaşmanın yolu hızla açılır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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