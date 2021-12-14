Bazı aktörler gerçek diplomasi yerine suçlamada ısrar ediyor

İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması görüşmeleri için Viyana'da bulunan Bakıri twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bazı aktörler gerçek diplomasi yerine suçluluk alışkanlıklarında ısrar ediyor. Önerilerimizi sunmakta hızlı davrandık ve farklılıkları azaltmak için yapıcı ve esnek bir şekilde çalıştık' diye belirtti.

Diplomasinin iki yönlü bir yol olduğuna dikkati çeken Bakıri, 'Suçlunun hatasını tazmin etmeye yönelik bir iradenin olması durumunda iyi bir anlaşmanın yolu hızla açılır' diye ekledi.

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