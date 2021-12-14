İran ve Türkiye arasındaki ilaç teknolojisi transferi projesi, TTA 2021 ödülünü kazandı

5 bin dolar değerindeki bu ödül, sözleşmenin her bir tarafına verildi. 2021 TTA Ödülü kazananlara Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Daimi Sekreterliği-D8 Grubu'nun Türkiye'de İslami Kalkınma Genel Merkezi'nde takdim edildi.

Gelişmekte olan 8 İslam ülkesi-G8 ülkelerinin üçüncü sanayi bakanları toplantısının onaylanması sırasında D8-TTEN olarak adlandırılan teknoloji transferi ve değişim ağı, 2012 yılında Bangladeş'in başkenti Dakka'da kurulmuş ve sekreteryası şu an İran Perdis Teknoloji Parkı'nda yer almaktadır.

D8-TTEN Ağı Sekreter Yardımcısı Milad Sadrhanlu, TTA2021 Ödül Törenine atıfta bulunarak, 'Bu ödül, D8 Grubu üyeleri arasında veya bu 8 ülkeden biri arasında uygulanan en iyi teknoloji transferi projesi içindir' dedi.

Bu yıl D8 Teknoloji Transfer Ağı'nın Teknoloji Transferi Ödülü'nün (TTA 2021) ikinci programını sunduğunu ifade eden Sadrhanlu, 'Bu bağlamda İran, Türkiye, Endonezya, Malezya, Afganistan, Lübnan, Irak, Kanada, ABD, İsviçre, İtalya, BAE, Güney Kore, Azerbaycan ve Çin'den birçok proje alındı' ifdesini kullandı.

Sadrhanlu, 'İlaç, tıbbi ekipman, elektronik ve mikro elektronik, nanoteknoloji ve yapay zeka alanlarındaki son 10 proje arasından kanser önleyici ilaçların üretimi ile ilgili teknoloji transferi projesi, TTA 2021 Ödülü'nün ilk projesi seçildi' diye ekledi.

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