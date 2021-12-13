Dışişleri Bakanı: İran, ekonomik faydalardan tam olarak yararlanmak için iyi bir anlaşmaya hazır

Ummanlı meslektaşı ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere işaret ederek, tarafların ikili ilişkileri ve bölgesel işbirliğini genişletmeye ve güçlendirmeye devam etme iradesine vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman Sultanı'na selamlarını iletti.

Nükleer müzakerelere atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, 'İran İslam Cumhuriyeti, 2015 anlaşmasının ekonomik faydalarından tam olarak yararlanmak ve diğer tarafın olası endişelerini gidermek için iyi bir anlaşmaya varmaya hazır' diye ekledi.

Umman nükleer anlaşmayı destekliyor

Umman dışişleri bakanı Busaid de Muscat'ın nükleer müzakerelere verdiği desteğe değinerek, İran'ın müzakereleri sonuçlandırırken ciddiyet ve titizliğe vurgu yapmasının iyimser bir mesele olduğunu ve Umman'ın her zaman konuyla ilgili istişarelerde bulunduğunu söyledi.

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