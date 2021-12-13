İran ve Rusya dışişleri bakanları Viyana görüşmelerinin sürecini görüştü

Konuyla ilgili müzakereler 29 Kasım'dan bu yana Viyana'da başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İki taraf, nükleer anlaşmayı BM Güvenlik Konseyi tarafından başlangıçta onaylandığı şekilde canlandırma konusundaki kararlılıklarını tekrar teyit etti'' ifadesi kullanıldı.

İran ve Rusya dışişleri bakanları, anlaşmanın tüm katılımcılarının hak ve çıkarlarını güvence altına almanın tek doğru yolunun bu olduğunu kaydederek, bazı önemli ikili ve bölgesel meseleleri de ele aldı.

Viyana görüşmeleri muhalif medyanın yıkıcı çizgisinin neden olduğu baskılara ve Siyonist rejimin sabotajlarına rağmen, görüşmelerin somut ilerleme kaydettiği bir durumda İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasını amaçlıyor.

Dün Viyana görüşmelerinin dördüncü gününde Yürütme Tedbirleri Çalışma Grubu olarak adlandırılan üçüncü uzman toplantısı yeniden canlandırıldı. P4+1 grubu, Avrupa Birliği ve İran temsilcilerinin katıldığı ve devam edecek olan toplantıda, Nükleer Anlaşma hükümlerinin canlandırılmasına yönelik anlaşmanın uygulanması izlenecek.

Aynı zamanda İran başmüzakereci Ali Bakıri Keni, son birkaç gündür uzman düzeyinde ve üst düzey müzakereci yetkililer düzeyinde gerçekleştirilen etkileşimler ve görüşmeler sonucunda, taraflar arasında müzakere konusunun kapsamı konusunda farklılıklar olduğunu ifade etti.

Bakıri mevcut müzakere turunda tarafların müzakere edilecek konuların kapsamı hakkında bir sonuca varmalarını umduğunu belirtti.

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