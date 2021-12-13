İran dünyada bilim üretiminde 15., bilimin ticarileştirilmesinde ise 71. sırada yer alıyor

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma ve Teknoloji Festivali programında konuşan Hayrettin, araştırma kredilerinin GSYİH içindeki payının binde 4 olduğuna değinerek, 'Araştırma ve teknoloji bütçesinin GSYİH içinde yüzde üç olması gerekiyor, ancak şu an bu orandan çok uzakta' diye konuştu.

Gelir yaratma tartışmasında, farklı ülkelerdeki üniversitelerin belirli bütçeleri olduğunu kaydeden Hayrettin, 'Örneğin Stanford Üniversitesi 2014 yılında yaklaşık 12 milyar dolarlık bir bütçeye sahipti ve üniversiteden üretim yapan şirketler üniversiteye 18 milyar dolar katkıda bulundu' diye açıkladı.

Yeni bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğine dikkati çeken Hayrettin, 'Artık üniversitelerin mali haklarını eşitleyen yasa ile üniversiteler kapatılıyor ve tüm bütçeler personel maaşlarının ödenmesine ayrılmakta ve üniversiteler özel bir çalışma yapmamaktadır. Bunu tersine döndürmeliyiz' diye belirtti.

Şu anda İran'da 800 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisi üniversitelerde eğitim görmektedir.

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