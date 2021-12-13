İran'da 566 günden sonra korona kaynaklı günlük ölüm sayısı 50'nin altına indi

Bugüne kadar kesin tanı kriterlerine göre 442'si hastaneye kaldırılan 2 bin 706 yeni kovid vakası tespit edilerek ülkedeki toplam kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 157 bin 519'a ulaştı.

Son 24 saatte 42 kişinin kovidden dolayı hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 130 in 764'e ulaştı. Bugün, 566 günün ardından ülkedeki kovid kaynaklaı ölüm sayısı 50'nin altına düştü. En son geçen yıl 25 Mayıs'ta günde 50'den az insan, korona nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Şu ana kadar 5 milyon 975 bin 404 hasta iyileşti veya hastanelerden taburcu edildi. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 969 kovid hastası bulunuyor.

Ülkede şimdiye kadar 40 milyon 157 bin 86 kişi üzerinde kovid teşhis testi yapıldı. Şimdiye kadar 58 milyon 778 bin 763 kişiye ilk doz, 49 milyon 560 bin 783 kişi ikinci doz ve 2 milyon 745 bin 192 kişiye üçüncü doz korona aşısı yapıldı ve toplam enjekte edilen aşı sayısı 111 milyon 84 bin 738 doza ulaştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish