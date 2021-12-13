"Cennet" Avustralya Film Festivali'nde En İyi Film dalında aday gösterildi

Avustralya Uluslararası Film ve Eğlence Festivali (IFEFA) ilk olarak Kasım 2014'te Sidney'de düzenlendi ve kuruluşundan bu yana ABD, İngiltere ve Hindistan da dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından desteklendi.

Bu festival, dünyanın her yerinden eser alma fırsatına sahip eşsiz bir etkinliktir. Festivalin amacı, Avustralya ile dünyanın geri kalanı arasındaki kültürel ve ekonomik bağları genişletmek ve derinleştirmektir. Festival, kültürel gelişime odaklanır ve kültürel çeşitliliği, çok kültürlülüğü, karşılıklı anlayışı ve uyumlu barışı teşvik ederek uyumlu bir uluslararası toplumun en yüksek standartlarına ulaşmaya çalışır.

IFEFA Festivali ayrıca atölye çalışmaları, yerel yeteneklere destek, yerel içerik üretimi, belgeseller ve dünyanın en iyi ve en gelişmiş film ve sanat dernekleri ile etkileşim sağlamayı hedefliyor.

Cennet filminin küresel dağıtımından sorumlu olan Amerikan web sitesi Brightlight Film'e göre bu film, Avustralya Film ve Eğlence Filmi Ödülü'ne (IFEFA) aday gösterildi.

Filmde İran'dan Mehran Recebi, Cevad İzzeti, Muhammed Ali Necefiyan, Saman Seffari, Kiyan Kavusi, Mesud Baharlı, Hamed Tevessüli, Mecid Mehindoost ve Bita Etşani, Almanya'dan ise Olivia Burkat, Matthias Metz, Clatsida Robert ve Katherine Folus rol oynadı.

Cennet filminde Cevad İzzeti, Instagram'da arkadaşıyla bir Alman kızla tanışan genç bir öğrencidir ve onu görmek için Almanya'ya giderler.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish