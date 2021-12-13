İran-Türkmenistan ilişkilerini geliltirmek için iyi adımlar atılmıştır

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi yapan Reisi, Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı için bu ülkeye teşekkür ederek, 'Gaz işbirliği ve İran'dan Türkmenistan-Azerbaycan gaz takasının uygulanması alanında iyi adımlar ve işbirliği yapıldı' dedi.

Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında eşya taşımacılığı ve transiti alanında ortak iş birliğine vurgu yaparak,'İki ülke liderlerinin çabalarıyla sınır ilişkilerini güçlendirmek için iyi önlemler alındı ​​ve iki ülke örneğini izleyerek önündeki engeller kaldırılabilir'diye belirtti.

Reisi,Tahran ve Aşkabat arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğine ilişkin olarak ise, 'Türkmenistan ziyaretimiz sırasında, tıp eğitimi alanında iyi bir işbirliği kurabilmemiz için Türkmenistan'a çok sayıda İran tıbbi ve paramedikal malzeme bağışlandı'diye belirtti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'Bin yıllık medeniyete sahip Türkmenistan ile İran arasındaki ilişkiler, uluslararası kuruluşlarda işbirliği şeklinde devam etmelidir'dedi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerde ticari ve ekonomik işbirliğinin yerini önemli gördü'dedi.

İran ve Türkmenistan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine ortak desteği vurgulayan Türkmenistan Cumhurbaşkanı, 'İran ve Türkmenistan hükümeti kardeştir ve İran'a refah ve barış diliyorum' dedi.