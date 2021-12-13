Hükümetin hedefi 10 bin megavat nükleer elektrik üretimi

İran Gençlik Sanayi, Madencilik ve Ticaret Evi tarafından düzenlenen 15. Genç Üreticiler ve Yöneticiler Festivali ve İran Sanayi, Madencilik ve Ticaretinin Sürdürülebilir Rakamlarının 13. Tanıtımı'na katılan İslami, Atom Enerjisi Kurumu'nda uluslararası prosedürlere aykırı hiçbir şey yapmamaya kararlı olduklarını söyledi.

Ülkenin bilgi temelli politikalarını, özellikle ekonomik refah ve bilgiye dayalı ekonomiyi ilerletmek ve nükleer enerjiyi etkin ve destekleyici olmak için altyapı ve kapasiteleri sürekli olarak genişletmeye kararlı olduklarını ifade eden İslami, 'Nükleer teknoloji, çeşitli şekillerde kullanılmalı ve etkileri insanların hayatında ve ülke ekonomisinde ortaya çıkmalıdır' diye açıkladı.

Batılıların ve bölgedeki bazı ülkelerin kamuoyunda ülkenin nükleer endüstrisinin yalnızca uranyum zenginleştirmeyle uğraştığı şeklinde tasvir edilmesini eleştiren İslami, 'Ülkenin nükleer faaliyetleri tıp, sanayi, tarım, çevre, su ve toprak ve çeşitli alanlarda yapılmakta ve gündeme aldığımız yeni önlemlerle birlikte ışınların uygulama alanı sanayiler için kullanılabilir, katılım ve yatırım yapılacak alanlardan biridir' diye ekledi.

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