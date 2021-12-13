İran, Avrupa Birliği ile tarımsal işbirliğini geliştirmeye öncelik veriyor

Tarım Bakanlığı'na bağlı kuruluşların temsilcilerinin ortak toplantısında konuşan Serefrazi, 'İran ve Avrupa Birliği, yaptırımlar nedeniyle son yıllarda azalmasına rağmen geçmişte tarım alanında iyi bir işbirliğine sahipti' dedi.

Bu işbirliğinin yeniden başlaması için umut olduğunu dile getiren Serefrazi, 'İran Tarım Bakanlığı'nda Avrupa Birliği ile yeni ortak projeler şeklinde tanımlanabilecek işbirliği öncelikleri var' diye belirtti.

Tarımsal işbirliğini genişletmek için İran'a 87 milyon avroluk AB bütçesi

AB Uluslararası Ortaklıklar Ofisi Asya ve Ortadoğy Bölgesi Genel Müdürü Sara Rinaldi de bu toplantıda yaptığı açıklamada, 'İran ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin genişletilmesine yönelik Avrupa Birliği tarafından hazırlanan 87 milyon avro bütçeli 7 yıllık stratejik belge, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'ne tahsis edilen yeni kalkınma yardımına tahsis edilmiştir' dedi.

Rinaldi, 'Bu toplantı ve gelecekteki toplantılar, Avrupa Birliği'nin İran Tarım Bakanlığı'nın öncelikleri ve geliştirme ihtiyaçları ile tanışması ve bu öncelikleri gelecekteki işbirliğinin kapsamlı belgesine dahil etmesi için bir fırsat olacaktır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish