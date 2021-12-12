Devrim Lideri: Hemşireler emekleri ve özverileriyle Emperyalizmle mücadele ediyor

Bir grup hemşireyi kabul eden Ayetullah Hamanei, 'Hasta, hasta yakınları ve tüm toplum için güven sağlamak, hemşireliğin öncü değerleridir ve bütün toplum hemşireler camiasına borçludur' diye belirtti.

Toplumun gerçekleri, Devrim tarihi, kutsal savunma ve son 42 yılın çeşitli olaylarının gerçek bir anlatısının gerekliliğine değinen Ayetullah Hamanei, 'Bu yapılmazsa, düşmanımız kendi yalanlarını kamuoyu nezdinde yaygınlaştırı ve zalim ile mazlumun yerinin değiştirmesi ile sürekli baskıcı eylemlerini haklı çıkarır' diye açıkladı.

Saddam'ın kimyasal bombalama yapmasına yardım etmesi ve İran'ın sınır şehirlerindeki insanlara derin acı ve ızdırap vermesi" gibi olaylarda ve İran halkının ilaç ambargosuna uğratılması gibi konularda Emperyalistlerin sevinç çığlıkları attığına dikkati çeken Ayetullah Hamanei, 'Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak hemşireler, çaba ve özveriyle hasta ve hasta yakınlarının yüzünü güldürdüklerinde, aslında hemşireliğin çifte değeri ile Emperyalistlere karşı savaşmaktadırlar' açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamanei, 'Dayatılan 8 yıllık savaş sırasında doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlileri nasıl bombardıman altında çalıştıysa, korona döneminde de çalışma saatlerini artırdı, izinleri azalttı, Nevruz bayramında hastaneye gittiler, acılı hasta ölümleri gördüler. Ayrıca meslektaşları ile birlikte çifte zorluğa ve ölümcül bir hastalığa yakalanma riskine katlandı' diye ekledi.

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