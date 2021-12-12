Hükümet Sözcüsü: İran halkı Kanada'da yaşayan mali suçluların iadesini bekliyor

Twitter hesabından açıklama yapan Bahadıri, 'Kanada hükümetinin Uluslararası İnsan Hakları Günü'ndeki gösteri eylemleri sorumluluk içermiyor' diye yazdı.

Bahadıri açıklamasını şöyle sürdürdü:

'İran halkı, Kanada'da yaşayan İranlı mali suçluların iadesini ve yağmalanan kamu mallarının geri verilmesini bekliyor. Ancak bu ülke, zimmete para geçirenlerin cennetidir'.

Kanada medyası dün Kanada Göçmenlik Bürosu'nun ülkede yasa dışı olarak 24 yıldır yaşayan bir SAVAK çalışanını İran'a iade ettiğini bildirdi. Bazı İranlı hüküm giymiş ekonomik suçlular şu anda Kanada'ya sığınma talebinde bulunmakta ve bu ülkede yaşıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish