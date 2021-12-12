Bakıri: Bir anlaşmaya varma konusunda iyimserim, ancak müzakerelerde basit düşünceli olmayacağız

Görüşmelerdeki atmosferin çok ciddi olduğuna değinen Bakıri, 'Ancak birbirine saygı duyarak ve tarafların anlaşmak istediği görüşüyle ​​29 Kasım'da geldiğimiz günden bugüne kadar bu atmosfer diyaloglarda görülebiliyor' diye belirtti.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu muhabirine konuşan Bakıri, iki tarafın da kendi pozisyonunu savunması, kendi argümanlarını getirmesi ve kendi çıkarlarının peşinden gitmesi gerektiğini söyleyerek, 'Elbette bu, tarafların görüşlerinin yüzde yüz örtüştüğü anlamına geliyor, ancak diyaloğu bozacak nitelikte olduğunu da görmedim' değerlendirmesinde bulundu.

Bir anlaşmaya varmanın mümkün olup olmadığı sorusuna Bakıri, 'Müzakere ve anlaşmanın iki tarafı vardır ve her iki tarafın müzakelerin ilerlemesi içingerekli koşullara sahip olması gerekiyor. Bu özelliklerin olması durumunda görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanabilir' diye konuştu.

İran'ın duruşunun 2015 yılında İran ile P5+1 arasında kesinleşen anlaşmaya dayandığını kaydeden Bakıri, 'Düşüncelerimiz ve taleplerimizin içeriği ram da bu anlaşmaya dayanıyor. Bu anlaşma her iki tarafça da kabul ediliyor ve bu görüşmelerin ana konularından biri, anlaşmadan çekilen ve bu anlaşmaya girmek isteyen ABD'nin, anlaşma için gerekli zemini elde etmesinin şartlarını sağlamaktır. Amerikalıların bu anlaşmaya yeniden girebilmeleri ve bu koşulları karşılamaları için yerine getirmeleri gereken koşulları belirlememiz gerekiyor' diye ekledi.

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