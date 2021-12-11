Karşı taraf ambargoyu kaldırmaya kararlıysa iyi bir anlaşmaya varılabilir

İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki büyükelçileri ve misyon başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Reisi toplantıda yaptığı açıklamada, ülkenin kapasitelerinin diğer ülkelere tanıtıldığını vurgulayarak, 'Bazı ülkelere bu kapasiteleri anlattığımızda, bundan bilgileri olmadığını söylediler. Bu ülkelere gittiğimizde bazı teknolojik ürünleri hediye ediyoruz ve İslam Cumhuriyeti'nin tehditlere ve yaptırımlara rağmen bu ilerlemeleri sağladığını söylüyoruz' diye belirtti.

İran'ın büyük bir potansiyeli olduğunu ve bunları bölge ülkelerine ve komşularına tanıtması gerektiğini dile getiren Reisi, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin temsilcileri bu konuda ciddi bir rol oynamalıdır. Komşuluk politikası ve ekonomik ilişkiler ve etkileşimler konusunda mevcut duruma yetinmeyin, çünkü mevcut durum iyi değil. Gittiğim her ülke durumunu inceledim ve mevcut durumun asgari düzeyde olduğunu ve yabancı ülkelerle ilişkilerimiz konusunda bizi ikna etmediğini gördüm' diye konuştu.

Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile yapılan gaz takasları bölgesel işbirliğine iyi bir örnektir

İran'ın bölgesel ticaretteki düşük payına atıfta bulunan Reisi, 'Gaz takası üç ülke arasında meydana gelen önemli bir konu ve bu tür bir iletişim iyi bir model olabilir.

Komşuluk stratejisi, yaptırımlara karşı stratejik bir hamledir

Ülkedeki mevcut kapasite göz önüne alındığında, komşularla olan ilişkilerin artırılabileceğine dikkati çeken Reisi, 'Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın rolü çok önemlidir. Yaptırımlara karşı koymak ve etkisiz hale getirmek için komşuluk politikası ve komşularla ilişkiler, İslam Cumhuriyeti için taktik değil stratejik bir hamledir ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Seferi'nin bilgisine ve büyükelçilerin işbirliği ile bu strateji hayata geçirilecektir.

İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımları etkisiz hale getirmek ve kaldırmak için iki stratejisine değinen Reisi, 'Bugün İslam Cumhuriyeti'ne karşı uygulanan yaptırımlar ekonomi temellidir ve düşmanın stratejisi her zaman bu yaptırımların üzerimizde olmasıdır. Stratejimiz, bu yaptırımların kırılması gerektiğidir. Yaptırımları sürdürmeye ve yoğunlaştırmaya çalışırlarsa, İran durumu izlemeyecek ve çok şey yapabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Bazı insanların İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakere etmeyeceğini iddia ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Reisi, 'Bazıları ise ciddi müzakerelere katılmadığımızı veya herhangi bir planımız olmadığını iddia etti, ancak İran İslam Cumhuriyeti müzakerelere onurlu bir şekilde katıldı ve metni sunarak bunu gösterdi. Yaptırımların kaldırılmasına karar verilirse, iyi bir anlaşmaya varılacak ve bu iyi anlaşmayı mutlaka arıyoruz' dedi.

Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi güvenliği sağlamaz

Bölgedeki bazı ülkeler ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesini eleştiren Reisi, 'Bu normalleşme ne bu ülkelerin ne de Siyonist rejimin güvenliğini sağlamaz. Bu ülkeler Siyonistlerle ilişkilerini normalleştirmeye ve İsrail'i sınırlarımıza yaklaştırmaya çalışıyor, ancak bu hareket onlara fayda sağlamayacaktır' diye açıkladı.

Bölgede çektiğimiz tüm sıkıntılar yabancıların varlığından kaynaklanmıştır

Bölgede bütün sıkıntıların yabancıların varlığından dolayı meydana geldiğinin altını çizen Reisi, 'Afganistan'da ABD ve Nato'nun 20 yıllık işgali dolayısıyla bu ülkede huzur sağlanmamıştır ve Amerikalıların bu ülkedeki varlığının sonucunda uyuşturucu yaygınlaşmıştır' ifadesini kullandı.

Turistler İran'a gelnek için çok hevesli

İran ile diğer ülkeler arasındaki kültürel ve medeniyet ilişkileri alanındaki büyük potansiyele değinen Reisi, 'İran'ı ziyaret etmek için büyük bir istek var ve ayrıca İran'ın farklı bölgelerinde turizm ekonomisini harekete geçirmek için zeminler var. Turizm ekonomisinin, dijital ekonominin, deniz ekonomisinin canlanması ile işsizlik başta olmak üzere ülkenin birçok sorunu başa çıkabiliriz' dedi.

Komşu ülkelerle iletişimin önceliklerden biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Reisi, bu alanda ciddi ve aktif bir hamleye ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Komşularımıza iyi fırsatların gözünden bakmalıyız. Sınırlarımız bir tehdit değil, bir fırsattır. Sınır pazarlarını genişleterek mübadele zemini sağlamak mümkündür ve sınırlara doğru bakmakla ilerleme fırsatları yaratılabilir' diye ekledi.

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