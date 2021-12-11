İran, öğrenci sporlarını desteklemek amacıyla Dünya Öğrenci Sporları yarışmaları'na yarışmacı gönderecek

İRNA'ya konuşan Dadaşpur, 'Şu ana kadar bu yarışmalarda atıcılık, wushu, tekvando, okçuluk ve eskrim takımlarının katılacağı kesinlemiş durumda. Judo ve atletizm de şartlarının teknik olarak uygun olması halinde İran ekibine eklenecek' dedi.

İran'ın önemli uluslararası spor etkinliklerine katılımına dikkat çeken Dadaşpur, 'İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Universiade'in son turunda dokuzuncu sırayı aldık ve önümüzdeki dönemde de destek ve planlama ile bu konumu korumaya veya geliştirmeye çalışıyoruz' ifadesini kullandı.

31. Dünya Öğrenci Oyunları (Universiade), Çin'in Sichuan Eyaleti'ndeki Chengdu kentinde yapılacak.

İran takımının öğrenci sporlarını desteklemek amacıyla Universiade'deki varlığı

Ülkenin üniversiteleri ve yükseköğretim kurumlarının erkek ve kız öğrencilerine yönelik 15. Kültür ve Spor Olimpiyatı'nın düzenlenmesine de değinen Dadaşpur, 'Önümüzdeki yılın yaz aylarında Gilan Üniversitesi'nde 18 erkek ve 14 kadın kategorisinde 6 bin 300 öğrenci yarışacak. Kız öğrencilerin spor yapmasına destek verilmesi gerekiyor. Kız ve erkek öğrencilere eşit spor olanakları ve alanları sağlanması için çaba sarf ediyoruz' diye ekledi.

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