Bulgaristan'daki Minar Festivali'nde 8 İran filmi seyirci ile buluşacak

Sofya Minar Festivali 14-30 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında Bulgaristan'da yapılacak.

Uzun metrajlı filmlerin yarışma bölümünde Niki Kerimi'nin Atabay'ı, Muhsin Karayi'nin Çulsuz'u, Gulmarıza Caferi'nin çektiği İran ve Afganistan ortak yapımı Bir Zamanlar İran'dası, Naki Nimeti'den Kargalar, İran, Afganistan ve Avustralya'nın ortak ürünü Granaz Musevi'den Nar Zamanı gibi filmler bu festivalde yarışacak.

2009 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayan Sofya Minar Festivali'nde her yıl Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'dan en iyi filmler, belgeseller ve kısa filmler gösterilir.

Festival, Balkanlar'daki en büyük kültürel etkinliklerden biri olarak biliniyor ve geçmişte 10 binden fazla kişiyi ağırladı.

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