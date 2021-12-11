Hatipzade: Yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili iyi haberler var

Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki ekonomik ilişkileri kolaylaştırmada rol oynadığını kaydeden Hatipzade, 'Dışişleri Bakanlığı, ekonomik diplomasinin bir parçasıdır ve bu konuda da bizimle ilgili bakanlıklar işbirliği yapmalıdır' diye belirtti.

umhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki büyükelçilerine ve misyon başkanlarına tavsiyelerine atıfta bulunan Hatipzade 'Bugün, Cumhurbaşkanı bu misyonu tanımladı' ifadesine yer verdi.

Mali açılımlara işaret eden Hatipzade, 'Komşu ülkelere ihracatı geliştirme ve finans erişimi alanlarında ciddi açılımlar gerçekleşmekte ve Tacikistan ile ekonomik ilişkiler son 100 günde 2.5 ila 3 kat arttı. Cumhurbaşkanı Reisi'nin son Türkmenistan ziyareti sırasında bu ülke ile ekonomik ilişkilerin önündeki engeller de kaldırılmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Hatipzade, 'Önümüzdeki günlerde yaptırımların etkisiz hale getirileceğine dair güzel haberler gelecek' diye ekledi.

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