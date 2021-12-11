İran, Suriye'nin yeniden inşasında ciddi bir rol almaya hazır

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Şafak Diyub ile bir araya gelen Hüseyni, 'Reisi Hükümeti başta Suriye olmak üzere komşu ülkeler ve bölge ile işbirliğini genişletmeye öncelik vermektedir. Kendimizi Suriye hükümeti ve halkıyla birlikte görüyoruz ve Suriye, İran'ın müttefiki ve stratejik ortağı olarak bilinmektedir' diye belirtti.

Kutsal Savunma sürecinde Suriye'nin İran ile işbirliğine değinen Hüseyni, 'Rahmetli Hafız Esad döneminde iyi bir iş birliği içindeydik, Suriye krizinde de mazlum Suriye halkı ve meşru Suriye hükümetini IŞİD'e karşı savunmaya çalıştık' diye konuştu.

General Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıldönümüne atıfta bulunan Hüseyni, 'General Süleymani, İran ve Suriye halkları arasındaki bağlantıydı. Geçen yıl aynı zamanda Suriye gezimizde nereye gitsek Suriyeli yetkililer ve halk onu iyiliği ve büyüklüğü ile anmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

IŞİD'in Suriye, Irak ve tüm bölgede, direnişin çaba ve mücadeleleri sonucunda dağıtılıp bastırılmasının altını çizen Hüseyni, 'Teröristler başarısız oldu ve amaçlarına ulaşamadılar' diye ekledi.

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