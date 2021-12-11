Palm Springs Festivali'nden Asger Ferhadi'ye ödül

Variety Dergisi, Palm Springs Festivali'ndeki yıllık etkinliğinin bir parçası olan Yönetmenlik Bölümünde Asger Ferhadi'ye Yaratıcı Etki Ödülü'nün sunulacağını duyurdu. Bu ödül Ferhadi'nin Kahraman adlı yeni filmi ve Bir Ayrılık ve Satıcı da dahil olmak üzere kariyerinin diğer filmlerinden dolayı ona verilecek.

Variety Direktörü Steven Guidos, Ferhadi'ye verilen ödül hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Oscar ödüllü yönetmen Asger Ferhadi, Kahraman filmiyle bir kez daha en iyi uluslararası yönetmen ve senaristlerden biri olarak kendini kanıtladı. Cannes Film Festivali 2021 Grand Prix'sini kazanma, Ferhadi'nin bu yeni yapıtının başlangıcıydı.

Ferhadi, Satıcı ve Bir Ayrılık filmlerinde olduğu gibi, eleştirmenlerin ve film festivallerinin jürisinin, çok katmanlı senaryo ve senaryolara atıfta bulunanların beğenisini bir kez daha yükseltti.

Ferhadi'nin usta oyuncu kadrosunun karmaşık ve becerikli oyunları, yönetmenliği ve insanlık değerleri mükemmel şekilde çalıştı'.

Ferhadi'den önce Yaratıcı Yönetmenlik Ödülü alan yönetmenler arasında Ryan Kugler, Patti Jenkins, Rob Marshall, Steve McQueen, Jeff Nichols ve Todd Phillips yer alıyor.

30. Palm Springs Uluslararası Festivali 6-17 Ocak 2022 arasında gerçekleştirilecek ve Yaratıcı Etki Ödülü 7 Ocak'ta Ferhadi'ye sunulacak.

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