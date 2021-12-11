BM Genel Kurulu'nda İran'ın Atom Radyasyon Etkileri Kulübü üyeliği onaylandı

Siyonist rejimin ve ABD'nin muhalefetine rağmen İran İslam Cumhuriyeti, 10 Kasım'da Birleşmiş Milletler Nükleer Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi'nin (UNSCEAR) daimi üyesi oldu. Karar şimdi ise BM Genel Kurulu'nda oybirliği ile sonuçlandırıldı.

Avustralya tarafından Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesine sunulan bir karar taslağı ve BM Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanması üzerine birkaç tur müzakerelerin ardından, İran İslam Cumhuriyeti "gözlemci" konumundan bu önde gelen uluslararası bilimsel kuruluşa geçmeyi başardı.

Ağırlıklı olarak Batı bloku ülkelerinin yürüttüğü bu bilim kuruluna katılım sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti, 2011 yılında müzakerelere başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin daimi ve tam üyeliği bu yılki Genel Kurul'da onaylandı.

Bu yıl kabul edilen karar, İran İslam Cumhuriyeti'ni bir nükleer bilim adamının huzurunda Ansker toplantılarına katılmaya davet ediyor.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Mecid Taktı Revançı, ABD temsilcisinin İran'ın nükleer radyasyonun etkilerine ilişkin BM Bilimsel Komitesi'ne (ANSK) Daimi üyeliğini onaylaması sırasında yaptığı suçlamalara yanıt olarak, 'ABD hükümeti, Nükleer Anlaşma'dan çekilerek ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında asla yorum yapacak konumda değildir' dedi.

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