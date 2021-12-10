Galibaf, Filistin meselesinin İslam dünyasının en önemli konusu olduğunu bildirdi

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuşan Galibaf, direniş cephesinin Siyonistlerin menfurluğu yönünde delil olduğunu belirtti ve bu yolun devamının Siyonist rejimin yolk olması ile sonuçlanacağını söyledi.

14 milyon Filistinli’nin kendi hüviyetini koruyarak yaşadığını ifade eden Galibaf, Siyonistlerin Filistin’de soykırım yapma planlarının nihai hedefine ulaşmadığını ve Siyonist rejimin kendi etrafına bir duvar örerek kapanmasının bunun dedlili olduğunu söyledi.

Afganistan konusuna değinen Galibaf, o ülkenin krizdeki durumunun işgalin sonucu ve mirası olduğunu ve İslam ülkelerinin Afgan halkına yardımı hızlı şekilde gündemine alması gerektiğini söyledi.

Afganistan’ın uzun vadede istikrarsızlaştırma çabalarına karşı ikazda bulunan Galibaf, ABD’nin bu ülkede uzun dönemde istikrarsızlık peşinde olduğunu fakat İran’ın Afgan halkı karşısındaki sorumluluğunu yerine getireceğini fakat İslam dünyasının bu konuda uyanık olması gerektiğini söyledi.

İran’da yıllardan beri 3.5 milyon Afganlı mülteci bulunduğunu ifade eden Galibaf, zalimce ambargolardan dolayı mevcut ekonomik kapasitelerin bu soruna cevap vermeyi zorlaştirdiğini fakat bu krizin çözümünün tüm ülkeler özellikle İslam ülkelerinin eylem ve yatırımını gerektirdiğini söyledi.

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