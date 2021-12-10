10 Ara 2021 20:56
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News Code: 84572447
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Bageri, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bageri, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni, bugün Viyana’da Avusturya Dışişleri Bakanı Aleksande Şalenberg ile görüştü.

Viyana’da devam eden nükleer müzakereler için bulunan Bageri ve Şalenberg ikili ilişkiler, uluslararası konular ve nükleer müzaker huzuzunda fikir alış verişinde bulundular.

Nükleer müzakerelere evsahipliği yapan Avusturya müzakerelerin başarılı olması için çaba sarf etmektedir. Şalenberg daha önce yaptığı açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) nükleer silahların önlenmesinin en önemli öğelerinden olduğunu belirtti.

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