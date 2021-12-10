Bageri, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Viyana’da devam eden nükleer müzakereler için bulunan Bageri ve Şalenberg ikili ilişkiler, uluslararası konular ve nükleer müzaker huzuzunda fikir alış verişinde bulundular.

Nükleer müzakerelere evsahipliği yapan Avusturya müzakerelerin başarılı olması için çaba sarf etmektedir. Şalenberg daha önce yaptığı açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) nükleer silahların önlenmesinin en önemli öğelerinden olduğunu belirtti.

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2012