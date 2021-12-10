10 Ara 2021 18:22
Journalist ID: 1942
News Code: 84572326
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İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması

İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması

Kadınlar Voleybol Ligi çerçevesinde İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşmaları 3-1 Zobahen tarafında kazanıldı.

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