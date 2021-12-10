https://tr.irna.ir/news/84572326/ 10 Aralık 2021 - 18:22 News Code 84572326 Multimedya Fotograf 10 Ara 2021 18:22 Journalist ID: 1942 News Code: 84572326 0 Persons Multimedya Fotograf İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması Kadınlar Voleybol Ligi çerçevesinde İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşmaları 3-1 Zobahen tarafında kazanıldı. İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması İsfahan Zobahen ve Saipa Kadınlar voleybol karılaşması
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