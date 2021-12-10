Galibaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katılmak için İstanbul’da bulunan Galibaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayında görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Korona döneminde İran ve Türkiye ekonomik işbirliğinin arttığını belirterek, bu ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu ve Viyana nükleer müzakerelerin adaletli şekilde sonuçlanmasını diledi.

Afganistan’daki durum ve İran’da bulunan Afgan mülteciler konusuna değinen Erdoğan, uluslararası kurumların bu hususta İran’a yardım etmeleri gerektiğini söyledi.

Galibaf da görüşmede iki ülke stratejik işbirliği anlaşmasının nihaileşme yolunda olduğunu ve bunun iki ülkenin ilişkileri geliştirme çabasının bir göstergesi olduğunu söyledi.

İran’ın Kafkas bölgesi için sunulan 3+3 önerisini desteklediğini ifade eden Galibaf, Viyana müzakerelerine değinerek, ‘’ Büyük güçler iradelerini diğer ülkelere tahmil etmemeyi öğrenmeliler ve eğer onlar diğerlerin menfaatlerine saygıyı öğrenirlerse anlaşma ulaşılabilirdir.’’ dedi.

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