Tahti Revançi: İran terörizmi önleme ve terörizmle mücadele çabalarına devam etmektedir

Tahti Revançi BM Güvenlik Konseyinde, ‘’ Uluslararası Barış ve Güvenliğin Korunması, Terörizm Çerçevesinde Güvenlik ve İklim Değişikliği’’ konulu toplantısında bazı BM Güvenli Konseyi üyelerinin iklim değişikliği ve uluslararası barış ve istikrar arasında irtibat kurma çabaları yönünde ikazda bulundu.

Uluslararası camianın terörizm ve iklim değişikli sorunları ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Tahti Revançi, ‘’ Terörizmle mücadele BM çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı ve devletlerin bağımsızlığı ve eşitliği ve ülkelerin içişlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde olmalıdır.’’ dedi.

Tahti Revançi, İran’ın iklim değişikliğine karşı önemli adımlar attığını belirterek, ABD’nin İran aleyhine uyguladığı ambargoların İran’ın bu konuda gerekli mali ve teknolik kaynaklara ulaşmasını önlediğini belirtti.

İklim değişikliğinin sosyal- ekonomik boyutları olan bir gelişme meselesi olduğunu ifade eden Tahti Revançi, iklim değişikliği ve uluslararası barış ve güvenlik arasından bilimsel bir bağın tespit edilmediğini söyledi.

Tahti Revançi, iklim değişikliğinin kalıcı gelişme ile ilgili bir mesele olduğundan Güvenlik Konseyinin bu meseleyi inceleme selahiyeti olmadığını söyledi.

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2012