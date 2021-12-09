İran önerilerine mantıklı yanıtlar verilmesi yönünde

İran heyeti geçen hafta ambargoların kaldırılması ve nükleer konularda iki öneri paketi sunduktan sonra karşı tarafın müzakereye hazır olması durumunda Viyana’da kalacağını bildirdi fakat ABD görüşlerine tabi olan AB ülkeleri metinlerin başkentlerinde incelenmesi için müzakerelere ara verilmesini istedi.

İngiliz, Alman ve Fransız diplomatlar geçen günlerde İran önerisine olumlu sinyaller vermediler ve ABD’de Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) mevcut durumundan sorumlu taraf olarak İranlı bazı şahıslar ve kurumlar aleyhine yeni yaptırımlar uyguladı.

ABD, İran ile anlaşmaya dönmek ve ambargoların kaldırılması şartı olarak KOEP çerçevesindeki taahhütlerin İran tarafından tam yerine getirme şartını öne sürmektedir. ABD’den KOEP’ten çıktıktan bir sene sonraya kadar tüm taahhütlerini bir sene boyunca eksiksiz yerine getiren İran, ABD’nin yasa dışı isteklerine karşın diğer tarafın fiili eyleme geçmesini beklemekte ve bunun halk için elle tutulur sonuçları ve ayrıca denetlenebilir olmasını istemektedir.

4+1 ülkelerinden Rusya ve Çin de önceliğin İran aleyhindeki ambargoların kaldırılması olduğunu belirtmektedirler. Rusya’nın başmüzakerecisi Mihail Olyanov, İran’ın önerilen metinlerinde görüşmek için olumlu ortam olduğunu gösterdiğini blirtiyor.

Çin temsilcisi Wang Kuan da İran heyetinin ambargoların giderilmesi üzerinde yoğunlaştığını belirterek, ‘’ Hepimiz önceliğin ambargoların giderilmesi hususunda hemfikiriz, gelin müzakerelerde ilk bu konuyu ele alalım. ‘’ dedi.

İran müzakere heyeti başkanı Ali Bageri Keni geçen günlerde Rusya ve Çin yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuştu. Bageri, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov ile görüştükten sonra ileriye dönük müzakerelere devam yönünde görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

İran, 4+1 grubu ile iyi bir anlaşmaya varabilmek için olumlu müzakerelere hazırdır ve karşı taraftan beklentisi, mevcut durumun ABD eylemlerinden dolayı oluştuğu gerçeğini göze alıp mantıklı ve elle tutulur adımlar atmalarıdır.

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2012