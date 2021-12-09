İran ve Türkiye İşbirliği Anlaşmasının nihaileşmesine vurgu yaptılar

İstanbul toplantısı ve benzer toplantılarda İslam ülkelerinin sorunlarını çözmek için çaba sarfetmeliyiz’’ diyen Galibaf, İran ve Türkiye’nin yakın işbirliği ile bölgesel ve uluslararası düzeyde iyi etki yaratabileceklerini söyledi.

İran Devleti ve Meclisinin önceliğinin komşu ve İslam ülkeleri ile işbirliğinin artması olduğunu ifade eden Galibaf, iki ülke stratejik anlaşmasının nihaileşmesi ile İran-Türkiye ilişkilerinin yol haritasının belli olacağını söyledi.

İki ülke arasında bir çok ortak menfaat olduğunu ifade eden Galibaf, bu menfaatler ve iki ülkenin etkili rolünden dolayı yabancı güçlerin iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesini istemediğini söyledi.

İki ülkenin etkili olmadığı mesele olmadığını ifade eden Galibaf, ‘’ ABD’nin İran ile düşmanlığının kökeni ve Türkiye’ye son zamanlarda yapılan baskıların nedeni iki ülkenin güç ve konumundan dolayıdır. ‘’ dedi.

Yapılan görüşmede Şentop, "Bu platformda yapacağımız istişarelerin, küresel ve bölgesel meseleler hakkında ortak bir yaklaşım geliştirmek adına çok faydalı olduğuna inanıyorum. Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde Müslüman azınlıkların insan haklarıyla ilgili bir komite oluşturalım. Çünkü batılı birçok kuruluş İslam ülkelerinde insan haklarıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar." diye konuştu.

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